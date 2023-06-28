Женская сборная Украины по волейболу во второй раз в истории вышла в финал Золотой Евролиги

Женская сборная Украины по волейболу убедительно вышла в финал Золотой Евролиги-2023.

В ответном матче 1/2 финала украинские волейболистки победили команду Чехии со счетом 1:3 (25:22, 11:25, 22:25, 16:25).

Отметим, что в первом матче между этими командами сборная Украины одержала уверенную победу, не отдав соперницам ни одного сета.

В финале Золотой Евролиги украинки сразятся со сборной Швеции, которая во второй раз обыграла команду Бельгии со счетом 3:2.

Финал Золотой Евролиги-2023 будет состоять из двух матчей. Первая игра состоится 6 июля, ответный поединок – 9 июля.

Женская сборная Украины сыграет в финале Золотой Евролиги во второй раз в истории. В 2017 году украинки стали чемпионками турнира, обыграв в финальной серии Финляндию.

Благодаря выходу в финал Золотой Евролиги украинки также завоевали путевку в Кубок претендентов за право сыграть в Лиге наций.

Ранее мужская сборная Украины по волейболу выборола "серебро" Золотой Евролиги-2023. В сверхнапряженном финале команда Угиса Крастиньша уступила Турции.

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