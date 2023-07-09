Женская сборная Украины по волейболу выиграла Золотую Евролигу-2023

Украинки во второй раз в истории стали чемпионками этого престижного турнира.

Женская сборная Украины по волейболу стала победителем Золотой Евролиги-2023.

В ответном матче финала украинские волейболистки уверенно обыграли команду Швеции – 0:3 (17:25, 22:25, 30:32).

Стоит отметить, что для победы в турнире украинкам достаточно было выиграть хотя бы два сета. В первой встрече наша сборная победила шведок со счетом 3:0 (25:15, 25:20, 25:19).

Женская сборная Украины по волейболу во второй раз в истории триумфовала в Золотой Евролиге. Впервые украинки завоевали трофей в 2017 году, обыграв в финальной серии Финляндию.

Кроме того, благодаря выходу в финал Золотой Евролиги украинки выбороли путевку в Кубок претендентов за право сыграть в Лиге наций.

Напомним, ранее мужская сборная Украины по волейболу завоевала "серебро" Золотой Евролиги-2023. В сверхнапряженном финале команда Угиса Крастиньша уступила Турции.

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