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Женская сборная Украины по волейболу выиграла Золотую Евролигу-2025 (видео)
В финальном матче украинские волейболистки победили команду Венгрии.
Женская сборная Украины по волейболу стала чемпионом Золотой Евролиги-2025.
В финальном матче украинки обыграли команду Венгрии со счетом 3:1 по сетам (25:16, 23:25, 25:15, 25:17).
Украинские волейболистки в третий раз в истории выиграли Золотую Евролигу. До этого "сине-желтые" триумфовали в 2017 и 2023 годах.
Таким образом, украинки повторили рекорд по количеству трофеев на этом турнире.
Отметим, что в полуфинале украинки одержали разгромную победу над Швецией (3:0), а Венгрия одолела Румынию (3:2).
Бронзовым призером стала Румыния, которая в матче за третье место обыграла Швецию (3:2).
Ранее сообщалось, что мужская сборная Украины по волейболу одержала волевую победу над Болгарией в Лиге наций.