Женская сборная Украины по вольной борьбе завоевала три медали на чемпионате Европы-2024

Женская сборная Украины по вольной борьбе выиграла три медали Евро-2024, которое проходит в румынском Бухаресте. Обладательницами серебряных наград стали Алина Филипович, Татьяна Сова-Рижко и Анастасия Осняч (Шустова).

Филипович поднялась на пьедестал в весовой категории до 59 кг. В схватке за "золото" она уступила трехкратной бронзовой призерке континентальных первенств Алене Колесник из Азербайджана – 3:4.

Для Алины это было дебютное выступление на чемпионате Европы и, соответственно, первая награда на таком уровне.

Сова-Рижко стала серебряной призеркой ЧЕ в весе до 68 кг. В финальном поединке она потерпела поражение от действующей чемпионки мира Бусе Тосун из Турции – 2:5.

Татьяна завоевала четвертую в карьере медаль континентального первенства. Чемпионкой Европы она становилась в 2022 году (вес до 65 кг).

Осняч (Шустова) выиграла "серебро" в весе до 76 кг. В финале она не справилась с действующей чемпионкой Европы и бронзовой призеркой Олимпиады-2020 Ясемин Адар из Турции – 1:10.

Для Анастасии это первая в карьере медаль на континентальных первенствах.

Таким образом, на Евро-2024 по борьбе сборная Украины уже имеет семь медалей: 4 серебряные и 3 бронзовые.

Ранее четыре награды нашей команде принесли борцы греко-римского стиля: "серебро" завоевал Александр Грушин (до 63 кг), а "бронзу" выиграли Жан Беленюк (до 87 кг), Парвиз Насибов (до 72 кг) и Ярослав Фильчаков (до 82 кг).

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