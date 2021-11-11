Женская сборная Украины сенсационно обыграла вице-чемпионок Европы в стартовом матче отбора на ЧЕ-2023 (видео)

Женская сборная Украины сенсационно обыграла вице-чемпионок Европы в стартовом матче отбора на ЧЕ-2023 (видео)

Команда Срджана Радуловича одержала убедительную победу над француженками.

Женская сборная Украины по баскетболу успешно начала квалификацию на Евробаскет-2023. Подопечные Срджана Радуловича в домашнем поединке неожиданно одолели действующих вице-чемпионок континента и бронзовых призерок Олимпиады-2020 команду Франции - 90:71 .

Украинки комфортно переиграли соперниц в первой четверти (31:23), после чего закрепили преимущество во втором периоде - 23:14. Третья четверть была проиграна "сине-желтыми" только с разницей в одно очко - 17:18. А в заключительной десятиминутке украинская сборная снова оказалась сильнее (19:16) и одержала уверенную итоговую победу.

Самой результативной баскетболисткой матча стала украинка Алина Ягупова, набравшая 33 очка и прибавившая к ним шесть подборов и пять результативных передач.

Best player in the world right now?



Alina Iagupova lead Украина в BIG WIN на @FRABasketball (90-71) в #EuroBasketWomen Qualifiers!



: 33 PTS | 6 REB | 5 AST pic.twitter.com/G32Cu2O5eU — FIBA Women's EuroBasket (@EuroBasketWomen) November 11, 2021

Лучшие моменты матча Украина - Франция

В параллельном матче группы Литва дома победила Финляндию - 69:59. По итогам первого тура Украина возглавила квартет.

Следующий матч украинки сыграют 14 ноября на выезде против Финляндии.

На Евробаскет-2023 выйдут победители своих групп и четыре из десяти лучших вторых мест.

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