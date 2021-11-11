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Женская сборная Украины сенсационно обыграла вице-чемпионок Европы в стартовом матче отбора на ЧЕ-2023 (видео)

Женская сборная Украины сенсационно обыграла вице-чемпионок Европы в стартовом матче отбора на ЧЕ-2023 (видео)

instagram.com/fbu_official / ФБУ

Команда Срджана Радуловича одержала убедительную победу над француженками.

Женская сборная Украины по баскетболу успешно начала квалификацию на Евробаскет-2023. Подопечные Срджана Радуловича в домашнем поединке неожиданно одолели действующих вице-чемпионок континента и бронзовых призерок Олимпиады-2020 команду Франции - 90:71.

Украинки комфортно переиграли соперниц в первой четверти (31:23), после чего закрепили преимущество во втором периоде - 23:14. Третья четверть была проиграна "сине-желтыми" только с разницей в одно очко - 17:18. А в заключительной десятиминутке украинская сборная снова оказалась сильнее (19:16) и одержала уверенную итоговую победу.

Самой результативной баскетболисткой матча стала украинка Алина Ягупова, набравшая 33 очка и прибавившая к ним шесть подборов и пять результативных передач.

Лучшие моменты матча Украина - Франция

  • В параллельном матче группы Литва дома победила Финляндию - 69:59. По итогам первого тура Украина возглавила квартет.
  • Следующий матч украинки сыграют 14 ноября на выезде против Финляндии.
  • На Евробаскет-2023 выйдут победители своих групп и четыре из десяти лучших вторых мест.
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