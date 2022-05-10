Женская сборная Украины U-19 начала второй этап отбора на Евро-2022 с разгромного поражения

Женская сборная Украины U-19 начала второй этап отбора на Евро-2022 с разгромного поражения

Во вторник, 10 мая, в Австрии начался турнир второго этапа отбора Евро-2022 WU-19 в Лиге А с участием молодежной женской сборной Украины.

"Сине-желтые" в первом матче уступили соперницам из Норвегии — 0:5 .

Украинки пропустили уже на 9-й минуте – Тандберг после углового точно пробила головой. Вскоре могла сравнять счет Глущенко, однако после сольного прохода не попала в дальний угол. Затем снова удалось забить скандинавкам, когда на 18-й минуте Сербо попала в цель с линии штрафной.

После этого неплохой удар нанесла Глущенко, но голкипер соперниц справилась. Норвежки продолжали владеть инициативой и создавали новые опасные моменты. Украинки ответили классным ударом Глущенко головой, после которого мяч облизнул перекладину. Впрочем, к концу первого тайма скандинавки забили снова – фланговую подачу замкнула Исаксен.

Во второй половине встречи соперницы сине-желтых только увеличили преимущество. Несколько ударов парировала Боклач, тогда как на 75-й минуте с неплохой попыткой Глущенко справилась уже Паненгстуэн. К концу встречи в составе норвежской команды дубль оформила Исаксен. В добавленное арбитром время Боклач сумела парировать пенальти, но на добивание успела Финк.

В следующем матче, который состоится в Бад-Вимсбах-Найдхартинге, 13 мая сборная Украины встретится с Австрией.

Осенью прошлого года "сине-желтые" заняли третье место в группе Лиги А первого раунда отбора Евро-2022 WU-19 и сохранили прописку в элитном дивизионе и шансы выйти в финальный турнир.

В декабре 2021 года состоялась жеребьевка второго раунда отбора чемпионата Европы среди женщин в возрасте до 19 лет. По его итогам сборная Украины WU-19 попала в группу А4.

Напомним, что Исполнительный комитет УЕФА на собрании в Вене утвердил расписание основной части чемпионата Европы 2024, которое примет Германия.

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