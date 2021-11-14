Женская сборная Украины выиграла второй матч подряд и сохранила лидерство в отборе на Евробаскет-2023 (видео)

Женская сборная Украины выиграла второй матч подряд и сохранила лидерство в отборе на Евробаскет-2023 (видео)

После победы над вице-чемпионоками Европы - француженками, украинские баскетболистки обыграли Финляндию.

Женская сборная Украины по баскетболу на выезде одолела Финляндию во втором туре отбора на Евробаскет-2023. Поединок завершился победой "сине-желтых" со счетом 77:71 .

Подопечные Срджана Радуловича отлично провели первый период, обеспечив себе 10-очковый отрыв перед своими соперницами. Вторая и третья четверть остались за финскими баскетболистками, которым удалось сократить отставание до 6 очков.

В заключительной 10-минутке команды набрали одинаковое количество очков. Как следствие, Украина одержала вторую победу в квалификации на Чемпионат Европы.

Лучшие моменты матча Финляндия - Украина

Самой результативной баскетболисткой матча стала украинка Алина Ягупова, которая набрала 31 очко и отдала семь передач.

В стартовом поединке отбора на Евробаскет-2023 украинки сенсационно обыграли действующих вице-чемпионок континента и бронзовых призерок Олимпиады-2020 француженок (90:71).

действующих вице-чемпионок континента и бронзовых призерок Олимпиады-2020 француженок (90:71). "Сине-желтые" возглавляют турнирную таблицу своей группы, имея две победы в двух встречах. Следующий матч украинки сыграют 24 ноября против Литвы.

На Евробаскет-2023 выйдут победители своих групп и четыре из десяти лучших вторых мест.

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