Женская сборная Украины выиграла второй матч подряд и сохранила лидерство в отборе на Евробаскет-2023 (видео)

После победы над вице-чемпионоками Европы - француженками, украинские баскетболистки обыграли Финляндию.
Женская сборная Украины по баскетболу на выезде одолела Финляндию во втором туре отбора на Евробаскет-2023. Поединок завершился победой "сине-желтых" со счетом 77:71.
Подопечные Срджана Радуловича отлично провели первый период, обеспечив себе 10-очковый отрыв перед своими соперницами. Вторая и третья четверть остались за финскими баскетболистками, которым удалось сократить отставание до 6 очков.
В заключительной 10-минутке команды набрали одинаковое количество очков. Как следствие, Украина одержала вторую победу в квалификации на Чемпионат Европы.
Лучшие моменты матча Финляндия - Украина
Самой результативной баскетболисткой матча стала украинка Алина Ягупова, которая набрала 31 очко и отдала семь передач.
- В стартовом поединке отбора на Евробаскет-2023 украинки сенсационно обыграли действующих вице-чемпионок континента и бронзовых призерок Олимпиады-2020 француженок (90:71).
- "Сине-желтые" возглавляют турнирную таблицу своей группы, имея две победы в двух встречах. Следующий матч украинки сыграют 24 ноября против Литвы.
- На Евробаскет-2023 выйдут победители своих групп и четыре из десяти лучших вторых мест.