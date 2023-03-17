Женский спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене перенесен: какая причина

Гонка преследования у женщин была отменена.

Запланированный на пятницу, 17 марта, женский спринт на заключительном этапе Кубка мира по биатлону-2022/23 в норвежском Холменколлене перенесен.

Об этом сообщает biathlon.com.ua.

Причина такого решения – густой туман на стадионе, не позволяющий работать на огневом рубеже. Из-за этого гонка перенесена на субботу, 18 марта.

Таким образом, завтра в Голменколлене состоится спринт у женщин и гонка преследования у мужчин. А вот женский персьют, который был запланирован на 18 марта, отменили. Новый график проведения гонок будет обнародован позже.

В воскресенье, 19 марта, как и было запланировано ранее, биатлонный сезон закроют масс-старты.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

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