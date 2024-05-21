Женской сборной Литвы засчитали технические поражения за отказ играть с Беларусью в отборе на Евро

Женская сборная Литвы по футболу получила два технических поражения за отказ играть против команды Беларуси матчи отбора на чемпионат Европы-2025.

Об этом сообщил официальный сайт Федерации футбола Литвы.

Поединки между женскими сборными Литвы и Беларуси были запланированы на 31 мая и 4 июня. Однако литовская федерация футбола принципиально отказалась от игр с командой государства-агрессора.

В итоге оба матча были отменены. УЕФА присудил литовской сборной два технических поражения со счетом 0:3, а также оштрафовал Федерацию футбола Литвы на 5 тысяч евро.

Президент Федерации футбола Литвы Эдгарас Станкявичюс уже прокомментировал наказание от УЕФА.

"Наконец-то этот вопрос был официально решен, и теперь мы можем смотреть вперед. Мы получили такие санкции, которые могли себе представить. Но самое главное, что нашей сборной не закрыт путь в отборе на чемпионат Европы, она проведет последние два матча. Выиграв там, мы также можем думать о втором месте в группе и о возможности пройти в следующий этап.

Здесь санкции и денежные штрафы – не главное, важно было еще раз продемонстрировать позицию федерации касательно войны и агрессоров", – сказал Станкявичюс.

Напомним, в ответ на развязывание Россией полномасштабной войны против Украины УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. А вот команды из Беларуси могут участвовать в международных соревнованиях, но свои домашние матчи должны играть за границей и при пустых трибунах.

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