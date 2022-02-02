Жену парагвайского футболиста убили во время перестрелки на концерте

Она получила смертельное ранение в голову.

Трагедией завершился музыкальный фестиваль в столице Парагвая – Асунсьоне.

Так, по информации Insider, во время выступления группы Binomio de Oro в VIP-зоне амфитеатра имени Хосе Асунсьона Флореса погибла жена футболиста "Олимпии" Ивана Артуро Торреса – Кристина Вита Аранда.

Отметим, что 29-летняя девушка, которая была фитнес-моделью и блогером, умерла вскоре после того, как ее доставили в больницу с пулевым огнестрельным ранением в голову. 30-летний защитник клуба "Олимпия" Торрес также присутствовал на мероприятии и помог доставить жену в больницу. Отмечается, что женщина 25 минут находилась в реанимации, затем умерла.

Кроме того, жертвой инцидента также стал мужчина по имени Маркос Игнасио Рохас Мора, а ранения получили четыре человека в возрасте от 23 до 40 лет. По неподтвержденным данным, предполагаемой целью стрельбы был торговец наркотиками.

Кристина вместе с мужем воспитывали троих детей. Иван Торрес, известный парагвайский защитник, с 2015 года защищает цвета "Олимпии" из Асунсьона, играл за сборную своей страны.

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