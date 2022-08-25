Жертва Фьюри заявил о желании сразиться с Усиком и нарвался на высмеивания "Цыганского короля"

Деонтей Уайлдер заявил о желании провести поединок с украинцем Александром Усиком, из-за чего американца высмеял его обидчик Тайсон Фьюри.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер хочет встретиться в ринге с обладателем титулов WBO, WBA, IBF и IBO Александром Усиком.

Об этом американец сказал в интервью YouTube каналу ESNEWS.

"Вы хотите увидеть мой бой с Усиком? Да, я тоже хочу. Я подраюсь со всеми. Будущее будет ярким. Король вернулся. Без меня здесь нет никакого волнения. Я вернулся по многочисленным просьбам. Я сидел и отдыхал дома, наслаждался временем с моей. семьей", — сказал Уайлдер

На такое заявление бывшего соперника отреагировал чемпион мира по версии WBС Тайсон Фьюри.

"Скажите этому бездомному, чтобы шел в конец очереди вместе с другими неудачниками! Не забывайте, что в последний раз, когда мы видели эту бомбу, ее пришлось соскребать с конваса в Лас-Вегасе", — написал Фьюри в Twitter .

Tyson Fury reacts to Deontay Wilder желая играть в бой Oleksandr Usyk… pic.twitter.com/qkVD19XbHM — Michael Benson (@MichaelBensonn) August 24, 2022

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры.

Таким образом, в потенциальном поединке между Усиком и Фьюри на кону будут стоять четыре основных пояса (WBA, WBO, IBF, WBC) и звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Ранее Фьюри жестко раскритиковал реванш Усик – Джошуа, назвав обоих боксеров "дерьмом". В то же время он заявил, что готов принять вызов Усика и сразиться с ним, если будет выполнено его условие.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья.

WBC дал Фьюри время до пятницы, 26 августа, чтобы он решил четко, завершает ли карьеру, прежде чем объявить титул вакантным. В свою очередь, Тайсон поставил ультиматум по поводу объединительного боя с Усиком.

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