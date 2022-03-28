"Жертвы пропаганды": Луческу призвал отстранить российских спортсменов, поддержавших войну с Украиной

Румынский специалист объяснил свою позицию после прошлого скандального интервью.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился своим мнением по поводу отстранения российских спортсменов от международных соревнований в связи с вторжением России в Украину.

76-летний специалист ранее не поддержал изоляцию России от международных турниров, заявив, что для него "спорт не имеет ничего общего с политикой".

Однако в новом интервью изданию The Guardian румын отметил, что считает необходимым отстранить от соревнований россиян, поддерживающих путинскую агрессию.

"Я считаю, что тех, кто поддержал вторжение, следует отстранить, потому что спорт не имеет к этому никакого отношения. Спорт - это честная игра и страсть. Спортсмены не должны поддерживать войны. Те, кто говорит об этом положительно, являются жертвами пропаганды, этого нельзя делать.

Я сказал, что российские спортсмены не должны расплачиваться за то, что происходит в Украине, и многие набросились на меня за это. Но я верю, что спорт может содействовать миру. Возможно, это не поможет напрямую, но это может проложить путь к тому, чего мы хотим", - сказал Луческу.

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