Жесть из Польши: футболист намеренно шипами "заехал" вратарю соперников в лицо (видео)

Жесть из Польши: футболист намеренно шипами "заехал" вратарю соперников в лицо (видео)

Дикий поступок опытного нападающего.

Ужасный эпизод случился в матче 10-го тура второго по силе футбольного дивизиона Польши между "Подбескидзе" и "Жешувом".

На 31-й минуте поединка во время атаки хозяев их форвард Камил Билински ударил шипами в лицо вратаря гостей Бранислава Пиндроха.

Совершив дикий фол, 33-летний нападающий, видимо, осознав, что сделал, начал сразу же звать на помощь медиков. На повторе же было отчетливо видно, что удар Камил совершал намеренно.

По итогам этого эпизода Билински был удален с поля. Пиндрох, несмотря на грубейший фол против него, смог доиграть встречу до конца.

"Подбескидзе", несмотря на удаление своего игрока, смог выиграть матч со счетом 2:0, забив второй мяч уже в меньшинстве.

В турнирной таблице первенства "Жешув" (9 очков) занимает 12-е место. "Подбескидзе" (18) - 3-й.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку