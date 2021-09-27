Жесть из Польши: футболист намеренно шипами "заехал" вратарю соперников в лицо (видео)

Дикий поступок опытного нападающего.
Ужасный эпизод случился в матче 10-го тура второго по силе футбольного дивизиона Польши между "Подбескидзе" и "Жешувом".
На 31-й минуте поединка во время атаки хозяев их форвард Камил Билински ударил шипами в лицо вратаря гостей Бранислава Пиндроха.
Совершив дикий фол, 33-летний нападающий, видимо, осознав, что сделал, начал сразу же звать на помощь медиков. На повторе же было отчетливо видно, что удар Камил совершал намеренно.
Kamil Bilinski pic.twitter.com/4LYtPcdcg6— AboutManyThings (@AboutManythigs) September 26, 2021
По итогам этого эпизода Билински был удален с поля. Пиндрох, несмотря на грубейший фол против него, смог доиграть встречу до конца.
- "Подбескидзе", несмотря на удаление своего игрока, смог выиграть матч со счетом 2:0, забив второй мяч уже в меньшинстве.
- В турнирной таблице первенства "Жешув" (9 очков) занимает 12-е место. "Подбескидзе" (18) - 3-й.