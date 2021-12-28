Жестко и эффектно: представлены лучшие нокауты 2021 года в UFC (видео)

Подборка не для людей со слабыми нервами.
Самый престижный промоушен смешанных единоборств Ultimate Fighting Championship (UFC) представил лучшие нокауты по итогам 2021 года.
В этот список попали досрочные победы Иржи Прохазки, Роуз Намаюнас, Игнасио Бахамондеса и Камару Усмана.
Отметим, что лидирует в голосовании с солидным отрывом американец Усман по прозвищу "Нигерийский кошмар". В апреле этого года он защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе, зрелищно "вырубив" своего соотечественника Хорхе Масвидаля.
Видеонарезку лучших нокаутов 2021 пресс-служба UFC опубликовала на официальной странице в Twitter.
Your 2021 Knockout of the rok nominees— UFC (@ufc) December 24, 2021
Cast your vote!
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