Жестко и эффектно: представлены лучшие нокауты 2021 года в UFC (видео)

Жестко и эффектно: представлены лучшие нокауты 2021 года в UFC (видео)

Подборка не для людей со слабыми нервами.

Самый престижный промоушен смешанных единоборств Ultimate Fighting Championship (UFC) представил лучшие нокауты по итогам 2021 года.

В этот список попали досрочные победы Иржи Прохазки, Роуз Намаюнас, Игнасио Бахамондеса и Камару Усмана.

Отметим, что лидирует в голосовании с солидным отрывом американец Усман по прозвищу "Нигерийский кошмар". В апреле этого года он защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе, зрелищно "вырубив" своего соотечественника Хорхе Масвидаля.

Видеонарезку лучших нокаутов 2021 пресс-служба UFC опубликовала на официальной странице в Twitter.

Your 2021 Knockout of the rok nominees



Cast your vote!



[ #UFCHonors | Presented By @ToyoTires ] — UFC (@ufc) December 24, 2021

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