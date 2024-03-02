Жестко обматерил судью: российского теннисиста дисквалифицировали на турнире в Дубае (видео)

Андрей Рублев из государства-террориста в очередной раз отметился позорным поведением на корте.

Российский теннисист Андрей Рублев, который является пятой ракеткой мира, был дисквалифицирован на турнире ATP 500 в Дубае (ОАЭ).

Скандальный инцидент произошел во время полуфинального матча 26-летнего россиянина, который из-за захватнической войны РФ против Украины был допущен к соревнованиям только в нейтральном статусе, с казахстанцем Александром Бубликом.

В конце третьего сета Рублев набросился с руганью на линейного судью, который не зафиксировал аут после одного из ударов соперника. На русском языке он стал оскорблять рефери, в том числе обозвал его "дебилом".

Другой лайнсмен, который находился рядом, сразу же доложил о поведении россиянина главному арбитру и супервайзеру матча.

В итоге организаторы приняли решение остановить матч и дисквалифицировать теннисиста из государства-террориста. На тот момент представитель Казахстана выигрывал со счетом 6:7, 7:6, 6:5.

Из-за своей дисквалификации Рублев не только упустил возможность побороться за выход в финал, но и был лишен всех заработанных во время турнира очков и призовых денег. Из-за этого он опустится в рейтинге ATP на шестую позицию.

Rublev был defaulted from his match against Bublik



He yelled in line judges face bc of call he didn't agree with.



Andrey says he didn't say any profanities to the line judge in Ukrainian



Bublik says: "I'm okay to continue."



Crazy ending… wow.

pic.twitter.com/wBinfhgB1a – The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 1, 2024

Добавим, что Рублев уже далеко не в первый раз демонстрирует неумение контролировать свои эмоции на корте. В ноябре прошлого года он опозорился на Итоговом турнире ATP в Турине, когда громко ответил фразой "Иди в задницу" фанату, который пытался его подбодрить.

А в мае 2023-го Рублев во время матча с немцем Янником Ханфманном на турнире в Риме нецензурно выругался и попытался отвраться перед судьей в надежде избежать наказания за свою выходку.

Напомним, на Australian Open-2023 Рублев пожаловался на фанатов с флагом Украины. Спортсмен из страны-агрессора обвинил их в том, что они якобы говорили оскорбительные слова в его адрес.

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