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Жестко обматерил судью: российского теннисиста дисквалифицировали на турнире в Дубае (видео)

Жестко обматерил судью: российского теннисиста дисквалифицировали на турнире в Дубае (видео)

Российский теннисист Андрей Рублев / Фото: Associated Press

Андрей Рублев из государства-террориста в очередной раз отметился позорным поведением на корте.

Российский теннисист Андрей Рублев, который является пятой ракеткой мира, был дисквалифицирован на турнире ATP 500 в Дубае (ОАЭ).

Скандальный инцидент произошел во время полуфинального матча 26-летнего россиянина, который из-за захватнической войны РФ против Украины был допущен к соревнованиям только в нейтральном статусе, с казахстанцем Александром Бубликом.

В конце третьего сета Рублев набросился с руганью на линейного судью, который не зафиксировал аут после одного из ударов соперника. На русском языке он стал оскорблять рефери, в том числе обозвал его "дебилом".

Другой лайнсмен, который находился рядом, сразу же доложил о поведении россиянина главному арбитру и супервайзеру матча.

В итоге организаторы приняли решение остановить матч и дисквалифицировать теннисиста из государства-террориста. На тот момент представитель Казахстана выигрывал со счетом 6:7, 7:6, 6:5.

Из-за своей дисквалификации Рублев не только упустил возможность побороться за выход в финал, но и был лишен всех заработанных во время турнира очков и призовых денег. Из-за этого он опустится в рейтинге ATP на шестую позицию.

Добавим, что Рублев уже далеко не в первый раз демонстрирует неумение контролировать свои эмоции на корте. В ноябре прошлого года он опозорился на Итоговом турнире ATP в Турине, когда громко ответил фразой "Иди в задницу" фанату, который пытался его подбодрить.

А в мае 2023-го Рублев во время матча с немцем Янником Ханфманном на турнире в Риме нецензурно выругался и попытался отвраться перед судьей в надежде избежать наказания за свою выходку.

Напомним, на Australian Open-2023 Рублев пожаловался на фанатов с флагом Украины. Спортсмен из страны-агрессора обвинил их в том, что они якобы говорили оскорбительные слова в его адрес.

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