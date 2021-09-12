Жесточайший нокаут за 30 секунд: хорватский боец забил соперника до конвульсий (видео)

Жесточайший нокаут за 30 секунд: хорватский боец забил соперника до конвульсий (видео)

Мощный перфоманс в исполнении атлета.

Хорватский боец смешанных единоборств Марио Згела одержал эффектную победу над черногорцем Зарко Янковичем на турнире Armageddon Jamnica Pro Sport в Шибенике.

Поединок был завершен за 30 секунд. Згела потряс соперника мощным попаданием правой, после чего бросился его добивать у клетки.

Судья в октагоне неоправданно долго не вмешивался в ситуацию, хотя положение Янковича, определенно, требовало этого. Когда же рефери все-таки остановил бой, Зарко уже бился в конвульсиях.

Mario Zgela brutally knocks out Zarko Jankovic in under 30 seconds. That was a scary one. #FNC pic.twitter.com/Vna9vbC4VX — caposa (@Grabaka_Hitman) September 11, 2021

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, американский боец победил бразильца редким нокаутом.

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