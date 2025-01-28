Жирона – Арсенал: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Клубы украинцев Виктора Цыганкова и Александра Зинченко сойдутся в очной дуэли.

В среду, 29 января, "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова примет "Арсенал" украинского защитника Александра Зинченко в матче последнего тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Мунисипаль де Монтиливи" в испанском городе Жирона. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

После семи туров "Жирона" (3 очка) занимает 31-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов, не имея шансов на выход в плей-офф.

"Арсенал" с 16 баллами находится на третьей позиции турнирной таблицы ЛЧ. Лондонский клуб гарантировал себе участие в плей-офф и претендует на финиш в топ-8, что даст прямую путевку в 1/8 финала.

Где смотреть матч Жирона – Арсенал

В Украине поединок "Жирона" – "Арсенал" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Жирона – Арсенал

Букмекеры считают фаворитом поединка лондонский коллектив. На победу подопечных Микеля Артеты можно поставить с коэффициентом 1,61. Ничья – 4,30. Выигрыш команды Мичела – 5,30.

В обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где должны сыграть против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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