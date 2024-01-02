Жирона – Атлетико: где смотреть и ставки букмекеров на центральный матч 19-го тура Ла Лиги

Команда Цыганкова и Довбика постарается продолжить свои успешные выступления уже в 2024 году.

В среду, 3 января, "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика сыграет против мадридского "Атлетико" в центральном матче 19-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Поединок состоится на "Эстадио Мунисипаль де Монтиливи" в Жироне. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

После 18 туров "Жирона" (45 очков) занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Мичела только по дополнительным показателям уступают лидеру – мадридскому "Реалу" украинского голкипера Андрея Лунина.

"Атлетико" (38 баллов) идет на третьей позиции. Команда Диего Симеоне по дополнительным показателям опережает "Барселону", которая находится на четвертой строчке.

Где смотреть матч Жирона – Атлетико

На территории Украины поединок 19-го тура Ла Лиги между "Жироной" и "Атлетико" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Жирона – Атлетико

Букмекеры почти одинаково оценивают шансы команд в предстоящем поединке. На победу "Жироны" можно поставить с коэффициентом 2,67. Ничья – 3,70. Выигрыш "Атлетико" – 2,80.

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