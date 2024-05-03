Жирона – Барселона: где смотреть и ставки букмекеров на каталонское дерби

Победа в этом матче гарантирует команде Цыганкова и Довбика место в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

В субботу, 4 мая, "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика сыграет против "Барселоны" в центральном поединке 34 тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Каталонское дерби состоится на домашнем для подопечных Мичела стадионе "Мунисипаль де Монтиливи" в городе Жирона. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

За пять туров до конца "Жирона" (71 очко) занимает третье место в Ла Лиге. "Бело-красные" на два балла отстают от "Барселоны" и на 13 пунктов – от лидера чемпионата, мадридского "Реала" украинского голкипера Андрея Лунина.

Отметим, что в случае победы над "сине-гранатовыми" команда Цыганкова и Довбика досрочно обеспечит себе путевку в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.

Где смотреть матч Жирона – Барселона

На территории Украины поединок 34 тура Примеры между "Жироной" и "Барселоной" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Жирона – Барселона

Букмекеры считают незначительным фаворитом поединка "Барселону". На победу подопечных Хави можно поставить с коэффициентом 2,47. Ничья – 4,10. Выигрыш "Жироны" – 2,83.

Читайте также:

УПЛ: расписание и результаты матчей 27-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

После 12 лет в Дортмунде: легенда "Боруссии" анонсировал свой уход из клуба

АПЛ: расписание и результаты матчей 36-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица