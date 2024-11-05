"Жирона" без Цыганкова потерпела разгромное поражение в Лиге чемпионов (видео)

Почти весь второй тайм каталонцы провели в меньшинстве.

Испанская "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова на выезде разгромно проиграла нидерландскому ПСВ в матче четвертого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок в Эйндховене завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев.

В первом тайме нидерландский клуб создал себе комфортный гандикап – на 16-й минуте счет открыл Райан Фламинго, а на 33-й забил Малик Тильман.

На старте второго тайма каталонцы остались в меньшинстве – на 55-й минуте вторую желтую карточку и удаление заработал Арнау Мартинес.

После этого ПСВ воспользовался численным преимуществом и отправил в ворота подопечных Мичела еще два мяча. На 83-й минуте точный удар нанес Йохан Бакайоко, а на 88-й автоголом отличился защитник "бело-красных" Ладислав Крейчи.

Отметим, что Цыганков не попал в заявку "Жироны" на этот поединок из-за мышечной травмы.

Обзор матча ПСВ – "Жирона"

После этого поражения "Жироны" занимает 26-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов, имея в своем активе три очка. ПСВ с 5 баллами поднялся на 19-ю позицию.

В следующем туре "Жирона" на выезде сыграет с австрийским "Штурмом", а ПСВ примет донецкий "Шахтер". Оба матча состоятся 27 ноября.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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