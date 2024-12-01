"Жирона" без Цыганкова совершила камбэк и вырвала очко против "Вильярреала" в Ла Лиге (видео)

Украинец не попал в заявку на матч из-за повреждения.

"Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова на выезде сыграла вничью с "Вильярреалом" в поединке 15-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Встреча на "Эстадио де ла Серамика" в Вильярреале завершилась со счетом 2:2 .

Хозяева открыли счет на 23-й минуте матча – отличился Тьерно Барри. На старте второго тайма "Желтая субмарина" удвоила свое преимущество – точный удар нанес Алекс Баэна.

Подопечные Мичела сократили отставание на 66-й минуте усилиями Донни ван де Бека. На 90-й минуте Кристиан Стуани забил гол, который мог спасти каталонцев от поражения, но после просмотра видеоповтора (VAR) его отменили из-за офсайда.

И все же "Жирона" сумела вырвать ничью – на 90+7-й минуте спасительный гол забил Ладислав Крейчи.

Отметим, что Цыганков не попал в заявку на этот матч из-за повреждения.

Обзор матча "Вильярреал" – "Жирона"

Таким образом, "Жирона" прервала свою серию из трех побед подряд в Примере и с 22 очками идет на седьмом месте в турнирной таблице. "Вильярреал" (26 баллов) занимает четвертую позицию.

В следующем туре Ла Лиги команда Цыганкова 7 декабря примет мадридский "Реал", а "Желтая субмарина" днем позже на выезде встретится с "Атлетиком" Бильбао.

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