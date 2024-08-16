"Жирона" без Цыганкова стартовала в Ла Лиге ничьей против будущего соперника "Кривбасса" (видео)

"Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова на выезде сыграла вничью с "Бетисом" в матче первого тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Бенито Вильямарин" в Севилье завершилась со счетом 1:1 .

Подопечные Мануэля Пеллегрини вышли вперед уже на 6-й минуте – Марк Бартра замкнул навес Набиля Фекира с углового.

Во втором тайме каталонцы сумели отыграться. На 72-й минуте отличился 19-летний Габриэль Мисехой. Вырвать победу ни одной из команд не удалось.

Отметим, что Цыганков пропустил матч с "Бетисом" из-за вирусного заболевания.

Обзор матча "Бетис" – "Жирона"

В следующем туре чемпионата Испании подопечные Мичела 25 августа на выезде сразятся с мадридским "Атлетико", а "зелено-белые" в тот же день приедут в гости к "Алавесу".

Добавим, что "Бетис" будет противостоять криворожскому "Кривбассу" в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций. Матчи состоятся 22 и 29 августа.

Напомним, лучший бомбардир "Жироны" и Примеры прошлого сезона, украинский форвард Артем Довбик, этим летом перешел в итальянскую "Рому".

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