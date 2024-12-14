"Жирона" без Цыганкова в большинстве проиграла матч чемпионата Испании (видео)

Команда Мичела уступила "Мальорке", хотя больше тайма имела численное преимущество.

"Жирона" на выезде проиграла "Мальорке" в матче 17-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок в городе Пальма-де-Майорка завершился со счетом 2:1 .

Уже на 7-й минуте встречи каталонцев вывел вперед Донни ван де Бек, на что "Мальорка" ответила на 20-й минуте голом Кайла Ларина.

С 32-й минуты "Жирона" играла в большинстве после того, как прямую красную карточку получил нападающий хозяев Ведат Мурики.

Однако даже численное преимущество не помогло подопечным Мичела выиграть этот поединок. Более того, на 51-й минуте Ларин оформил дубль, после чего "Мальорка" в меньшинстве сумела удержать победу.

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков не попал в заявку на этот матч из-за травмы.

Обзор матча "Мальорка" – "Жирона"

Таким образом, безвыигрышная серия каталонского клуба во всех турнирах выросла до шести матчей кряду. "Жирона" с 22 очками находится на 9-й позиции в Примере. "Мальорка" (27 пунктов) поднялась на пятое место.

В следующем туре испанского чемпионата команда Цыганкова 20 декабря примет "Вальядолид", а "Мальорка" днем позже на выезде встретится с "Хетафе".

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