"Жирона" Цыганкова и Довбика узнала соперника: результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Испании

За путевку в полуфинал Кубка Испании "жиронцы" сразятся с "Мальоркой".

В пятницу, 19 января, состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании по футболу.

Своего соперника на этой стадии турнира также узнала "Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова, которая в 1/8 финала уверенно обыграла "Райо Вальекано" (3:1).

В четвертьфинале национального кубка подопечные Мичела сыграют с "Мальоркой". Этот матч состоится в среду, 24 января, в городе Пальма-де-Мальорка. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

В других поединках 1/4 финала "Сельта" примет "Реал Сосьедад" (23 января, 22:30), "Барселона" на выезде встретится с "Атлетиком" Бильбао (24 января, 22:30), а мадридский "Атлетико" дома будет противостоять "Севилье" (25 января, 22:00).

Кубок Испании по футболу-2023/24: результаты жеребьевки 1/4 финала

"Сельта" – "Реал Сосьедад"

"Мальорка" – "Жирона"

"Атлетик" Бильбао – "Барселона"

"Атлетико" Мадрид – "Севилья"

Напомним, что действующий обладатель Кубка Испании – мадридский "Реал" – прекратил выступления в нынешнем розыгрыше турнира в 1/8 финала. "Королевский клуб" с украинцем Андреем Луниным в воротах в овертайме проиграл "Атлетико".

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