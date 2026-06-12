"Жирона" объявила о трансфере еще одного украинца

Александр Пищур / © Associated Press

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Испанская "Жирона" объявила о подписании украинского форварда венгерского "Дьера" Александра Пищура.

Об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Отмечается, что контракт 21-летнего украинца с "бело-красными" рассчитан до лета 2031 года.

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В сезоне-2025/26 Пищур провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Александр стал четвертым украинским футболистом в "Жироне". За команду уже выступают полузащитник Виктор Цыганков, нападающий Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов.

"Жирона" по итогам сезона-2025/26 заняла 19-е место в турнирной таблице Примеры и вылетела в Сегунду (второй по рангу испанский дивизион — прим.).

После этого Мичел Санчес покинул пост главного тренера "Жироны".

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Ранее сообщалось, что Цыганков определился со своим будущим в "Жироне".

Также мы рассказывали, что 16-летний украинский футболист подписал контракт с "Барселоной".

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