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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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"Жирона" объявила о трансфере еще одного украинца

Александр Пищур стал уже четвертым украинским футболистом в каталонском клубе.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Александр Пищур

Александр Пищур / © Associated Press

Испанская "Жирона" объявила о подписании украинского форварда венгерского "Дьера" Александра Пищура.

Об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Отмечается, что контракт 21-летнего украинца с "бело-красными" рассчитан до лета 2031 года.

В сезоне-2025/26 Пищур провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Александр стал четвертым украинским футболистом в "Жироне". За команду уже выступают полузащитник Виктор Цыганков, нападающий Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов.

"Жирона" по итогам сезона-2025/26 заняла 19-е место в турнирной таблице Примеры и вылетела в Сегунду (второй по рангу испанский дивизион — прим.).

После этого Мичел Санчес покинул пост главного тренера "Жироны".

Ранее сообщалось, что Цыганков определился со своим будущим в "Жироне".

Также мы рассказывали, что 16-летний украинский футболист подписал контракт с "Барселоной".

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Дата публикации
Количество просмотров
84
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