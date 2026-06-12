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"Жирона" объявила о трансфере еще одного украинца
Александр Пищур стал уже четвертым украинским футболистом в каталонском клубе.
Испанская "Жирона" объявила о подписании украинского форварда венгерского "Дьера" Александра Пищура.
Об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
Отмечается, что контракт 21-летнего украинца с "бело-красными" рассчитан до лета 2031 года.
В сезоне-2025/26 Пищур провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.
Александр стал четвертым украинским футболистом в "Жироне". За команду уже выступают полузащитник Виктор Цыганков, нападающий Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов.
"Жирона" по итогам сезона-2025/26 заняла 19-е место в турнирной таблице Примеры и вылетела в Сегунду (второй по рангу испанский дивизион — прим.).
После этого Мичел Санчес покинул пост главного тренера "Жироны".
Ранее сообщалось, что Цыганков определился со своим будущим в "Жироне".
Также мы рассказывали, что 16-летний украинский футболист подписал контракт с "Барселоной".