"Жирона" победила "Осасуну" в Ла Лиге – Цыганков сделал изысканный ассист и травмировался (видео)

"Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова победила "Осасуну" в домашнем матче 28-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на "Эстадио Мунисиполь де Монтиливи" в городе Жирона завершился со счетом 2:0 .

Хозяева поля вышли вперед на 13-й минуте встречи. Цыганков увидел забегание Порту в штрафную гостей и отдал хитрый пас, который испанец превратил в гол ударом низом в дальний угол.

Для Виктора это четвертая результативная передача в текущем розыгрыше чемпионата Испании. Также в его активе шесть забитых мячей.

К сожалению, во втором тайме Цыганков получил травму колена, из-за чего на 64-й минуте был заменен на Яна Коуту. Насколько серьезным является это повреждение и успеет ли хавбек восстановиться к матчу сборной Украины против боснийцев в плей-офф отбора на Евро-2024, пока неизвестно.

В свою очередь, Довбик также вышел в стартовом составе "жиронцев" и провел на поле 80 минут, после чего его заменил Кристиан Стуани. Отметим, что во втором тайме у Артема была хорошая возможность забить – украинский форвард головой замкнул подачу с углового, но голкипер "Осасуны" спас свою команду.

Второй мяч в этом поединке каталонцы забили уже когда украинцев не было на поле. На 86-й минуте окончательный счет игры установил Савио, которому ассистировал Алейкс Гарсия.

Обзор матча "Жирона" – "Осасуна"

Победа позволила "Жироне" (62 очка) вернуть себе второе место в Ла Лиге. "Бело-красные" подвинули на третью ступеньку "Барселону", которая имеет 61 зачетный балл.

Отставание команды Мичела от лидера, мадридского "Реала" украинского вратаря Андрея Лунина, сократилось до 4 пунктов, но "сливочные" сыграли на матч меньше. "Осасуна" (36 очков) осталась на десятой позиции.

В следующем туре Примеры команда Довбика и Цыганкова 16 марта на выезде сыграет с "Хетафе", а памплонцы в тот же день будут принимать мадридский "Реал".

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