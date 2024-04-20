"Жирона" разгромила аутсайдера Ла Лиги – Довбик забил и оторвался в гонке бомбардиров (видео)

"Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова на своем поле одержала разгромную победу над "Кадисом" в матче 32-го тура испанской Ла Лиги – 4:1 .

Еще к середине первого тайма подопечные Мичела создали себе гандикап в два мяча: на 9-й минуте счет в игре открыл Эрик Гарсия, а на 22-й Иван Мартин удвоил преимущество хозяев.

После перерыва "бело-красные" сделали счет разгромным. На 71-й минуте Довбик отлично разобрался в штрафной соперника после передачи Мигеля Гутьерреса и с линии вратарской пробил в дальний угол.

Для 26-летнего украинского нападающего это уже 18-й гол в этом сезоне Примеры. Он возглавляет бомбардирскую гонку, также имея в своем активе 5 ассистов. Ближайшие преследователи Артема – Джуд Беллингем из мадридского "Реала" и Анте Будимир из "Осасуны", которые забили по 16 мячей.

На 81-й минуте "Кадис" сократил отставание в счете усилиями Гонсало Эскаланте, но последнее слово в этой встрече все равно было за "жиронцами" – всего через минуту забитым мячом ответил Порту.

Довбик вышел в стартовом составе "Жироны" и провел на поле 86 минут, после чего его заменил Тони Вилья. А вот Цыганков не попал в заявку на поединок из-за травмы колена.

Обзор матча "Жирона" – "Кадис"

"Жирона" (68 очков) занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая на два балла от "Барселоны" и на десять – от мадридского "Реала" украинского голкипера Андрея Лунина.

После этой победы команда Мичела гарантировала себе участие в еврокубках в следующем сезоне. Также "Жирона" имеет очень хорошие шансы финишировать в топ-4 и квалифицироваться в Лигу чемпионов – за шесть туров до конца отрыв от "Атлетика" Бильбао, который располагается на пятой позиции, составляет 10 очков.

Отметим, что "Реал" и "Барселона" имеют матч в запасе: в воскресенье, 21 апреля, они сойдутся в Эль Классико на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

"Кадис" (25 очков) остался в зоне вылета, на 18-м месте Примеры, с отставанием в 6 баллов от 17-й строчки, позволяющей сохранить прописку в элитном дивизионе.

В следующем туре команда Довбика и Цыганкова 27 апреля на выезде встретится с "Лас-Пальмасом". Днем позже "Кадис" примет "Мальорку".

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