"Жирона" с ассистами Цыганкова и Довбика драматично упустила победу над "Алавесом" в Ла Лиге (видео)

"Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова на выезде сыграла вничью с "Алавесом" в стартовом матче 35-го тура испанской Ла Лиги – 2:2 .

Каталонцы вышли вперед уже на четвертой минуте поединка – Эрик Гарсия ударом головой замкнул подачу Цыганкова с углового.

Для Виктора это пятая результативная передача в текущем розыгрыше чемпионата Испании.

На 12-й минуте хозяева отыгрались – голом отличился Йон Гуриди.

Однако перед перерывом "бело-красные" снова повели в счете. На 44-й минуте Янгель Эррера из пределов штрафной мощно пробил в правую "девятку" после эффектного паса пяткой от Довбика.

Это седьмой ассист Артема в этом сезоне Примеры. Также в его активе 20 голов. Он продолжает лидировать в бомбардирской гонке Ла Лиги, опережая на два забитых мяча полузащитника мадридского "Реала" Джуда Беллингема.

Однако удержать победу подопечные Мичела не сумели. В компенсированное ко второму тайму время, на 90+9-й минуте, Гуриди оформил дубль и спас "Алавес" от поражения.

Обзор матча "Алавес" – "Жирона"

Будет добавлен в скором времени.

"Жирона" (75 очков) осталась на втором месте Ла Лиги, но по итогам этого тура рискует опуститься на третью позицию, если "Барселона" (73 балла) победит 13 мая "Реал Сосьедад".

"Алавес" находится на 11-й строчке чемпионата Испании, имея в своем активе 42 зачетных пункта.

В следующем туре "Жирона" 14 мая примет "Вильярреал". В тот же день "Алавес" на выезде сыграет против мадридского "Реала" украинского голкипера Андрея Лунина, который досрочно гарантировал себе 36-й в клубной истории чемпионский титул.

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