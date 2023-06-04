"Жирона" с ассистом Цыганкова проиграла заключительный матч сезона и пролетела мимо еврокубков (видео)

"Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова на выезде уступила "Осасуне" в матче заключительного, 38-го тура испанской Ла Лиги – 2:1 .

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. После перерыва хозяева дважды отличились в течение трех минут – дубль оформил Анте Будимир.

На 75-й минуте "красно-белые" сократили отставание – Рейньер замкнул подачу Цыганкова. Однако на большее сил у жирондинцев не хватило.

Отметим, что Виктор провел на поле весь поединок. В сезоне-2022/23 он сыграл 19 матчей в составе "Жироны", в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач.

Обзор матча

Таким образом, "Жирона" (49 очков) опустилась на десятое место в Ла Лиге и не попала в еврокубки на следующий сезон. "Осасуна" (53 балла) заняла седьмую позицию и сыграет в Лиге конференций.

Напомним, "Барселона" досрочно стала чемпионом Испании сезона-2022/23 еще за четыре тура до финиша. Для "блаугранас" это 27-е чемпионство в истории, а также первое под руководством Хави.

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