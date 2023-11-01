"Жирона" с ассистом Довбика на последних секундах выцарапала путевку в следующий раунд Кубка Испании (видео)

"Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика пробилась в 1/32 финала Кубка Испании.

В матче 1/64 финала "бело-красные" не без проблем обыграли клуб "Сан-Роке" из четвертого дивизиона страны. Поединок завершился со счетом 1:2 .

В стартовом составе каталонцев впервые после восстановления от травмы вышел Цыганков, который провел полный матч. А вот Довбик начал встречу на скамейке для запасных и появился на поле только на 75-й минуте.

"Жирона" вышла вперед на старте второго тайма – Валери забил гол после передачи Арнау Мартинеса. Однако уже через три минуты хозяева поля ответили усилиями Мохамеда Миззиана.

Ничейный счет держался на табло вплоть до компенсированного времени. И все же, на 90+8-й минуте подопечные Мичела вырвали победу – Савио на своей половине поля получил мяч от Довбика, выполнил сольный проход в чужую штрафную и точно пробил низом в дальний угол.

Обзор матча

Следующий матч "Жирона" сыграет 4 ноября, когда в рамках 12-го тура Ла Лиги примет "Осасуну".

Сейчас команда Цыганкова и Довбика с 28 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая лидеру мадридскому "Реалу" только по дополнительным показателям.

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