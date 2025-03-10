"Жирона" с Цыганковым избежала поражения, но продлила свою безвыигрышную серию в Ла Лиге (видео)

Подопечные Мичела не знают вкуса побед уже пять подряд матчей в чемпионате Испании.

"Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова на выезде сыграла вничью с "Эспаньолом" в матче 27-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на стадионе RCDE в Барселоне завершился со счетом 1:1 .

Первый тайм прошел без забитых голов. На старте второй половины встречи "попугаи" открыли счет – на 49-й минуте отличился Хофре.

В конце матча подопечные Мичела сумела спастись от поражения – на 86-й минуте пенальти реализовал Кристиан Стуани.

Цыганков вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч. В этом сезоне 27-летний украинец провел 16 поединков в Примере, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

Обзор матча "Эспаньол" – "Жирона"

Будет добавлен в скором времени.

"Жирона" продлила свою безвыигрышную серию в чемпионате Испании до пяти матчей подряд. Сейчас команда Цыганкова занимает 13-е место в таблице Ла Лиги, имея в своем активе 33 очка. "Эспаньол" с 28 баллами находится на 15-й позиции.

В следующем туре "Жирона" примет "Валенсию", а "Эспаньол" на выезде сразится с "Мальоркой". Оба матча состоятся 15 марта.

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