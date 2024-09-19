"Жирона" с Цыганковым на последних минутах уступила ПСЖ в дебютном матче Лиги чемпионов (видео)

Испанская "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова потерпела поражение от французского ПСЖ в гостевом матче первого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Парк де Пренс" в Париже завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече парижане забили на 90-й минуте. Вратарь гостей Паула Гассанига, до этого неоднократно выручивший свою команду, допустил грубую ошибку и после прострела Нуну Мендеша в простой ситуации пропустил мяч между ног.

Цыганков вышел в стартовом составе каталонского клуба и отыграл 88 минут, после чего был заменен на Алехандро Франсеса.

Отметим, что для "Жироны" это был первый в истории матч в Лиге чемпионов.

Обзор матча ПСЖ – "Жирона"

Во втором туре самого престижного евротурнира команда Цыганкова 2 октября примет нидерландский "Фейеноорд", а подопечные Луиса Энрике днем ранее сыграют в гостях с лондонским "Арсеналом".

В обновленном формате Лиги чемпионов каждая команда в основном раунде проведет по восемь поединков с разными соперниками (четыре дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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