"Жирона" с Цыганковым на последних минутах выцарапала победу в каталонском дерби (видео)

"Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова победила "Эспаньол" в домашнем матче 27-го тура испанской Ла Лиги – 2:1 .

В первом тайме не было забитых мячей, а после перерыва хозяева повели в счете усилия Арнау Мартинеса.

На 74-й минуте "попугаи" отыгрались – отличился Мартин Брейтуэйт.

Через десять минут "Эспаньол" остался в меньшинстве – прямую красную карточку получил Серхи Гомес.

Жирондинцы воспользовались численным преимуществом и вырвали победу. На 88-й минуте Кристиан Стуани реализовал пенальти.

Цыганков вышел в стартовом составе "Жироны" и провел на поле весь матч. В этот раз украинец не отличился результативными действиями. На его счету три гола и три ассиста в 8 поединках Примеры.

Обзор матча

"Жирона" (34 очка) поднялась на 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эспаньол" (27 баллов) остался на 17-й позиции.

В следующем туре команда Цыганкова 10 апреля на выезде сыграет еще одно каталонское дерби – теперь уже против "Барселоны". "Попугаи" 8 апреля примут "Атлетик" Бильбао.

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