"Жирона" с Цыганковым не удержала победу над "Сельтой" в матче чемпионата Испании (видео)

Безвыигрышная серия "жиронцев" в Примере продлилась до четырех поединков.

"Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова в гостях сыграла вничью против "Сельты" в матче 8-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок в городе Виго завершился со счетом 1:1 .

Подопечные Мичела открыли счет в конце первого тайма – гол забил Янгель Эррера. Ассистом отличился Дэйли Блинд.

Однако удержать победу каталонцы не сумели. Во втором тайме хозяева отыгрались и ушли от поражения – на 81-й минуте Яго Аспас нанес результативный удар после передачи Виллиота Сведберга.

Отметим, что Цыганков вышел в стартовом составе "Жироны" и отыграл весь матч.

Обзор матча "Сельта" – "Жирона"

Таким образом, безвыигрышная серия "жиронцев" в чемпионате Испании продлилась до четырех поединков.

После этого матча "Жирона" с 9 очками занимает 12-е место в Примере. "Сельта" с 10 баллами располагается на девятой строчке.

В следующем туре Ла Лиги команда Цыганкова 6 октября примет "Атлетик" Бильбао, а "Сельта" днем ранее на выезде сыграет с "Лас-Пальмасом".

Читайте также:

Сенсационное фиаско: "Барселона" потерпела первое поражение в сезоне чемпионата Испании (видео)

УПЛ: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Украина – Венесуэла: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/4 финала ЧМ-2024 по футзалу