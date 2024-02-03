"Жирона" с Цыганковым, но без Довбика потеряла очки и не сумела вернуться на вершину Ла Лиги

"Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова сыграла вничью с "Реалом Сосьедад" в домашнем матче 23-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на "Эстадио Мунисиполь де Монтиливи" в городе Жирона завершился со счетом 0:0 .

В первом тайме подопечные Мичела на 24-й минуте отправили мяч в ворота басков, но гол Янгеля Эрреры был отменен после просмотра видеоповтора (VAR) – арбитры зафиксировали офсайд у Савио во время передачи Порту.

Несмотря на старания обоих клубов, голов в этом поединке фанаты так и не увидели.

Цыганков вышел в стартовом составе "Жироны" и отыграл 80 минут, после чего его заменил Валери.

А вот Довбик не попал в заявку на этот матч из-за травмы. По информации Mundo Deportivo, 26-летний форвард на тренировке повредил мениск и рискует не сыграть до конца сезона.

Однако сам Артем в комментарии Tribuna.com опроверг эти слухи: "Есть небольшое повреждение. Проводим углубленное исследование. При разрыве мениска возвращаются через месяц, поэтому пишут неправду", – отметил Довбик.

После этого поединка "Жирона" (56 очков) осталась на втором месте в Ла Лиге. Команда Довбика и Цыганкова на один балл отстает от мадридского "Реала" украинского голкипера Андрея Лунина, который имеет матч в запасе. "Реал Сосьедад" (37 пунктов) занимает шестую позицию.

В следующем туре "Жирона" 10 февраля на выезде сыграет против мадридского "Реала". В тот же день "Реал Сосьедад" примет "Осасуну".

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