"Жирона" с Цыганковым обыграла "Севилью" в Ла Лиге – Довбик не попал в пустые ворота (видео)

"Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика на выезде победила "Севилью" в рамках 3-го тура испанской Ла Лиги – 1:2 .

"Нервионцы" открыли счет на 16-й минуте – отличился Янгель Эррера.

В конце первого тайма гости отыгрались – точный удар нанес Неманья Гудель.

На старте второй половины встречи "Жирона" забила гол, в итоге ставший победным. Его автором на 56-й минуте стал Алейкс Гарсия.

Добавим, что "Севилья" была близка к тому, чтобы сравнять счет, но гол Ивана Ракитича на 61-й минуте отменили из-за офсайда.

Отметим, что Цыганков вышел в стартовом составе "Жироны" и провел на поле 79 минут. Довбик появился на поле на 63-й минуте. В конце поединка украинский форвард имел прекрасную возможность забить, но с близкого расстояния не попал в пустые ворота.

Обзор матча

Таким образом "Жирона" одержала вторую победу подряд в чемпионате Испании и с 7 очками поднялась на вторую позицию в турнирной таблице. "Севилья" находится на последней строчке, не набрав ни одного очка.

В следующем туре Ла Лиги команда Цыганкова и Довбика 3 сентября примет "Лас-Пальмас", а "Севилья" в тот же день на выезде сыграет с "Атлетико".

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