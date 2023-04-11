"Жирона" с Цыганковым остановила "Барселону" – жадность одноклубника лишила украинца гола (видео)

Команда Виктора на выезде отобрала очки у "блаугранас".
"Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова сыграла вничью с "Барселоной" в заключительном матче 28-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на стадионе "Камп Ноу" завершился со счетом 0:0.
Уже на второй минуте встречи жирондинцы создали опасный момент. Цыганков на дальней штанге ударом слета замкнул подачу с левого фланга, но в створ ворот не попал.
La primera aproximació blanc-i-vermella... #BarçaGirona | #LaLigaHighlights | @LaLiga pic.twitter.com/7qJvsMSfBL— Girona FC (@GironaFC) April 10, 2023
"Барселона" имела отличный шанс в конце первого тайма, но после выстрела Рональда Араухо мяч полностью не пересек линию ворот.
После перерыва "сине-гранатовые" продолжили давить на ворота соперника, тогда как "Жирона" сосредоточилась на контратаках. Одна из таких могла принести гостям успех – форвард Валентин Кастельянос вышел один на один с голкипером "Барселоны", но пробил в сторону от правой штанги, проигнорировав Цыганкова, который параллельным курсом выбегал на пустые ворота.
¡Ocasión de @tatycaste11anos en el #BarçaGirona ! #LaLigaSantander #LaLigaHighlights pic.twitter.com/dtvsmyXB4g— LaLiga (@LaLiga) April 10, 2023
Отметим, что Цыганков вышел в стартовом составе "Жироны" и отыграл 70 минут, после чего его заменил Родриго Рикельме. После того, как украинец ушел с поля, счет в матче не изменился.
Обзор матча
Для Цыганкова эта игра стала девятой за "Жирону" после зимнего трансфера из киевского "Динамо". В активе украинского вингера три гола и столько же ассистов.
"Барселона" (72 очка) продолжает лидировать в турнирной таблице "Примеры", опережая мадридский "Реал" на 13 баллов. "Жирона" (35 пунктов) занимает 11-е место.
В следующем туре подопечные Хави 16 апреля на выезде встретятся с "Хетафе". В этот же день команда Цыганкова примет аутсайдера Ла Лиги – "Эльче".
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