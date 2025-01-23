"Жирона" с Цыганковым потерпела поражение от "Милана" в Лиге чемпионов (видео)

Подопечные Мичела окончательно потеряли шансы на выход в плей-офф.

"Жирона" минимально уступила "Милану" в гостевом матче седьмого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сан Сиро" в Милане завершился со счетом 1:0

Единственный гол в этой встрече "россонери" забили на 37-й минуте – Рафаэль Леау отличился после передачи Исмаэля Беннасера.

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 72-й минуте.

Обзор матча "Милан" – "Жирона"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Милан" (15 очков) вышел на шестое место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов и обеспечил себе участие в плей-офф. "Жирона" (3 балла) находится на 31-й позиции и окончательно потеряла шансы на выход в плей-офф.

В заключительном туре основного раунда самого престижного еврокубка подопечные Сержиу Консейсау на выезде сыграют против загребского "Динамо", а команда Мичела будет принимать "Арсенал". Матчи состоятся 29 января.

Напомним, в обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где должны сыграть против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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