"Жирона" с Цыганковым разгромно проиграла "Атлетико" в матче чемпионата Испании (видео)

Первый поединок Виктора в этом сезоне закончился для его команды "сухим" поражением.

"Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова на выезде разгромно уступила "Атлетико" в матче 2-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Метрополитано" в Мадриде завершился со счетом 3:0 .

"Матрацники" открыли счет перед перерывом. Голкипер каталонцев Пауло Гассанига сыграл руками за пределами собственной штрафной площадки – арбитр назначил штрафной удар и показал ему желтую карточку. За такую опрометчивость гостей сразу же наказал Антуан Гризманн, со стандарта точно пробив во вратарский угол.

После перерыва команда Диего Симеоне удвоила свое преимущество в счете – на 48-й минуте Маркос Льоренте отличился голом, а Гризманн занес в свой актив результативную передачу.

В конце игры "Атлетико" сделал счет разгромным. В компенсированное время, на 90+4-й минуте, Коке забил после передачи Льоренте.

Отметим, что Цыганков вышел в стартовом составе "Жироны" и провел на поле 68 минут, после чего был заменен. Для украинца это был первый официальный матч в этом сезоне, он пропустил поединок стартового тура Ла Лиги с "Бетисом" (1:1) из-за вирусного заболевания.

Обзор матча "Атлетико" – "Жирона"

"Жирона" с одним очком после двух туров занимает 18-е место в Примере. "Атлетико" с 4 баллами поднялся на третью позицию.

В следующем туре Ла Лиги подопечные Мичела 29 августа примут "Осасуну", а "матрасники" днем ранее дома сыграют против "Эспаньола".

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