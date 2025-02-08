"Жирона" с Цыганковым разгромно проиграла "Атлетику" в матче Ла Лиги (видео)

Подопечные Мичела трижды пропустили от басков, не сумев забить в ответ.

"Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова потерпела выездное поражение от "Атлетика" Бильбао в матче 23-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сан-Мамес" в Бильбао завершился со счетом 3:0 .

Главным героем встречи стал полузащитник басков Оян Сансет, который оформил хет-трик. На 42-й минуте 24-летний испанец реализовал пенальти, а затем отличился с игры на 45+1-й и 79-й минутах.

Цыганков вышел в стартовом составе каталонского клуба и отыграл 67 минут, не отличившись результативными действиями.

Обзор матча "Атлетик" – "Жирона"

После этого поражения "Жирона" с 31 очком остается на седьмом месте в таблице Примеры. "Атлетик" с 44 пунктами закрепился на четвертой строчке.

В следующем туре подопечные Мичела 14 февраля примут "Хетафе", а команда Эрнесто Вальверде 16 февраля в гостях сразится с "Эспаньолом".

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