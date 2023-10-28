"Жирона" с Довбиком и Цыганковым на последних минутах вырвала победу и возглавила Ла Лигу (видео)

"Бело-красные" на три очка опережают мадридский "Реал" и на четыре – "Барселону".

"Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика на собственном поле обыграла "Сельту" в стартовом матче 11-го тура испанской Ла Лиги – 1:0 .

Единственный гол в этом поединке подопечные Мичела забили уже в компенсированное ко второму тайму время. На 90+1-й минуте Янгель Эррера принес "бело-красным" победу после передачи Алейкса Гарсии.

Довбик попал в стартовый состав и отыграл 67 минут. Цыганков начал игру на скамейке для запасных и вышел на замену на 79-й минуте – это его первое появление после травмы, полученной месяц назад в матче 8-го тура Ла Лиги против мадридского "Реала".

После этой победы "Жирона" (28 очков) единолично возглавила турнирную таблицу чемпионата Испании. "Бело-красные" на три балла опережают мадридский "Реал" и на четыре – "Барселону". "Сельта" (6 баллов) идет в зоне вылета на 18-м месте.

Отметим, что в субботу, 28 октября, "Барселона" и мадридский "Реал" сойдутся в центральном матче 11-го тура Примеры. Начало игры в 17:15 по киевскому времени.

В следующем туре Ла Лиги команда Довбика и Цыганкова 4 ноября на выезде сыграет с "Осасуной", а "Сельта" в тот же день примет "Севилью".

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