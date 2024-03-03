"Жирона" с Довбиком и Цыганковым проиграла "Мальорке" и не сумела приблизиться к "Реалу" (видео)

"Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова на выезде уступила "Мальорке" в матче 27-го тура испанской Ла Лиги. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в этой встрече "Мальорка" забила в первом тайме. На 33-й минуте точный удар нанес испанский защитник Хосе Копете.

Цыганков и Довбик вышли в стартовом составе "жиронцев" и провели на поле полный матч.

Обзор матча "Мальорка" – "Жирона"

После этого поединка "Жирона" (59 очков) осталась на втором месте чемпионата Испании. Команда Мичела на 7 баллов отстает от лидера мадридского "Реала" украинского голкипера Андрея Лунина. "Мальорка" (27 пунктов) поднялась на 15-ю позицию.

В следующем туре Примеры клуб Довбика и Цыганкова 9 марта примет "Осасуну". Днем ранее "Мальорка" на выезде встретится с "Барселоной".

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