"Жирона" с Довбиком и Цыганковым в меньшинстве потеряла очки против худшей команды Ла Лиги

Подопечные Мичела не осилили "Альмерию", но поднялись на первое место в чемпионате Испании.

"Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова на выезде сыграла вничью с "Альмерией" в матче 20-го тура испанской Ла Лиги. Поединок в городе Альмерия завершился со счетом 0:0 .

За весь матч хозяева сенсационно создали гораздо больше моментов. "Альмерия" превзошла "Жирону" по количеству ударов – 20 против 5 (в створ ворот – 3:1) и по ожидаемым голам (xG) – 1,95 против 0,20. Однако забить в этом поединке ни одной из команд так и не удалось.

Доигрывали встречу подопечные Мичела в меньшинстве – на 80-й минуте Алейкс Гарсия получил прямую красную карточку за фол последней надежды перед собственной штрафной.

Довбик вышел в стартовом составе каталонского клуба и провел на поле 67 минут, после чего его заменил Кристиан Стуани.

Цыганков начал поединок на скамейке для запасных и вступил в игру на 57-й минуте, заменив Яна Коуту. Для Виктора это было первое появление на поле с декабря. Последние матчи "Жироны" он пропустил из-за травмы.

Обзор матча "Альмерия" – "Жирона"

Будет добавлен в скором времени.

Несмотря на потерю очков, "Жирона" с 49 баллами вышла на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Команда Довбика и Цыганкова на один зачетный пункт опережает мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина, который имеет матч в запасе. "Альмерия" (6 очков) занимает последнюю строчку.

В следующем туре "Жирона" 21 января примет "Севилью". В этот же день "Альмерия" на выезде сыграет против мадридского "Реала".

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