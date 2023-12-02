"Жирона" с Довбиком и Цыганковым вырвала победу у "Валенсии" Яремчука и возглавила Ла Лигу (видео)

"Жирона" Виктора Цыганкова и Артема Довбика на собственном поле обыграла "Валенсию" еще одного украинца Романа Яремчука в матче 15-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на "Эстадио Мунисиполь де Монтиливи" завершился со счетом 2:1 .

Хозяева ожидаемо действовали первым номером и создали много моментов у ворот соперника, но "летучих мышей" неоднократно спасал грузинский голкипер Гиорги Мамардашвили.

Первый тайм прошел без голов, а на старте второй половины встречи защитник "Жироны" Давид Лопес допустил грубую ошибку, позволив нападающему "Валенсии" Уго Дуро обокрасть себя и реализовать выход один на один с вратарем.

После этого "Жирона" продолжила большими силами атаковать и смогла оформить камбэк. Дублем отличился вышедший на замену уругвайский форвард Кристиан Стуани. Именно его голы на 83-й и 88-й минутах принесли "бело-красным" волевую победу.

Отметим, что Цыганков и Довбик отыграли полный матч. Артем даже забил на 40-й минуте, сыграв на добивании после подачи Виктора со штрафного. Однако рефери отменил гол из-за офсайда.

В свою очередь, Яремчук начал поединок на скамейке запасных "Валенсии" и появился на поле только на 84-й минуте.

Обзор матча "Жирона" – "Валенсия"

Благодаря этой победе "Жирона" (38 очков) вернулась на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Подопечные Мичела на три балла опережают мадридский "Реал", который сыграл на один матч меньше. "Валенсия" (19 пунктов) размещается на десятой позиции.

В следующем туре Примеры команда Довбика и Цыганкова 10 декабря на выезде проведет каталонское дерби с "Барселоной". Клуб Яремчука 8 декабря приедет в гости к "Хетафе".

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