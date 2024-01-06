"Жирона" с Довбиком, но без Цыганкова уверенно вышла в 1/8 финала Кубка Испании (видео)

"Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика победила "Эльче" в матче 1/16 финала Кубка Испании. Встреча на "Эстадио Мануэль Мартинес Валеро" в городе Эльче завершилась со счетом 0:2 .

Довбик не попал в стартовый состав каталонцев, оставшись на скамейке для запасных – Артем вышел на поле на 75-й минуте, заменив Кристиана Стуани. В свою очередь, Цыганков пропустил поединок из-за травмы.

Подопечные Мичела забила в ворота соперника по голу в каждом из таймов. На 37-й минуте "бело-красных" вывел вперед Дэйли Блинд.

Во втором тайме преимущество "жиронцев" укрепил Ян Коуту, отличившись на 67-й минуте. Голевую передачу отдал Порту.

Обзор матча "Эльче" – "Жирона"

Добавим, что в своем первом матче 2024 года "Жирона" на своем поле феерически победила мадридский "Атлетико" (4:3) в 19-м туре Ла Лиги. Каталонцы забили решающий мяч в компенсированное время, а Довбик в этом поединке отличился голевой передачей.

После 19 туров "Жирона" (48 баллов) занимает второе место турнирной таблицы Ла Лиги, лишь по дополнительным показателям уступая мадридскому "Реалу", цвета которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин.

Следующий матч подопечные Мичела сыграют 14 января, когда в 20-м туре Ла Лиги на выезде встретятся с худшей командой текущего сезона "Альмерией".

Читайте также:

Довбик впервые получил награду лучшему игроку месяца в чемпионате Испании

"Историческая ночь": тренер "Жироны" прокомментировал победу над "Атлетико" в 19-м туре Ла Лиги

Потрясающая результативность: Довбик вышел на первое место по системе "гол плюс пас" в Ла Лиге