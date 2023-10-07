"Жирона" с Довбиком в большинстве вырвала победу и поднялась на вершину Ла Лиги (видео)

"Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика обыграла "Кадис" в гостевом поединке 9-го тура испанской Ла Лиги – 0:1 .

Большую часть матча "бело-красные" провели в большинстве, поскольку на 10-й минуте за грубый фол прямую красную карточку получил венесуэльский нападающий хозяев Дарвин Мачис.

Подопечные Мичела воспользовались численным преимуществом в начале второго тайма. На 59-й минуте Алейкс Гарсия забил единственный мяч в этой встрече после передачи Яна Коуту.

Довбик вышел в стартовом составе и провел на поле 72 минуты, после чего его заменил Кристиан Стуани. Цыганков пропустил матч из-за повреждения, которое получил в матче предыдущего тура против мадридского "Реала".

Обзор матча

После этого матча "Жирона" (22 очка) вышла на первое место в Ла Лиге, обойдя мадридский "Реал" (21 балл) и "Барселону" (20 пунктов), которые свои матчи 9-го тура проведут позже. "Кадис" (9 очков) занимает 12-ю позицию.

В следующем туре чемпионата Испании, после международной паузы, "Жирона" 22 октября примет "Альмерию", а "Кадис" днем позже на выезде сыграет с "Валенсией" украинского форварда Романа Яремчука.

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