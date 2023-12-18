"Жирона" с дублем Довбика, но без Цыганкова разгромом вернулась на вершину Ла Лиги (видео)

"Жирона" украинских футболистов Виктора Цыганкова и Артема Довбика разбила "Алавес" в заключительном матче 17-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на "Эстадио Мунисиполь де Монтиливи" в Жироне завершился со счетом 3:0 .

Довбик вышел в стартовом составе каталонцев и отыграл полный матч, а вот Цыганков из-за микроповреждения даже не попал в заявку.

"Бело-красные" открыли счет на 23-й минуте – Довбик головой добил мяч в пустые ворота после того, как голкипер гостей парировал удар Яна Коуту с правого фланга штрафной площадки.

В конце первого тайма подопечные Мичела удвоили свое преимущество – на 42-й минуте Порту в касание пробил под дальнюю штангу после передачи Коуту.

Во втором тайме "жиронцы" довели дело до разгрома. Коуту благодаря отличному дриблингу заработал пенальти, который успешно на 59-й минуте реализовал Довбик – украинский форвард очень хладнокровно покатил мяч по центру ворот, тогда как голкипер "Алавеса" прыгнул в угол.

Таким образом, Артем оформил дубль, забив свои 9-й и 10-й гол в текущем сезоне Ла Лиге . Также в его активе четыре ассиста.

Отметим, что Довбик вышел на второе место в списке лучших бомбардиров этого сезона чемпионата Испании. Больше него забил лишь полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем (13). По системе гол плюс пас Артем также идет вторым с 14 результативными действиями, у Беллингема – 15.

Обзор матча "Жирона" – "Алавес"

После этого матча "Жирона" (44 очка) вернула себе лидерство в Примере. Команда Довбика и Цыганкова на два балла обошла мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина, который занимает вторую позицию. "Алавес" (16 пунктов) идет на 13-м месте.

В следующем туре "Жирона" 21 декабря на выезде сыграет против "Бетиса". В тот же день "Алавес" будет принимать мадридский "Реал".

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