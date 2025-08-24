"Жирона" с двумя украинцами на поле потерпела сокрушительное поражение в матче Ла Лиги

"Вильярреал" – "Жирона"

"Жирона" на выезде разгромно проиграла "Вильярреалу" в матче 2-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на "Эстадио де ла Серамика" в Вильярреале завершился со счетом 5:0 .

На протяжении стартовых 28 минут встречи "Желтая субмарина" сумела забить четыре гола – дубль оформил Тейджон Бьюкенен, по разу отличились Николя Пепе и Рафа Марин.

Во втором тайме подопечные Мичела пропустили еще один гол – Бьюкенен сделал хет-трик на 64-й минуте.

Весь матч на поле провел украинский голкипер "жиронцев" Владислав Крапивцов. Основной вратарь команды Пауло Гассанига пропускал этот поединок из-за удаления, которое заработал в игре прошлого тура против "Райо Вальекано".

Другой украинец "Жироны" – полузащитник Виктор Цыганков – тоже вышел в стартовом составе и отыграл 78 минут, после чего его заменил Ясер Асприлья.

Обзор матча "Вильярреал" – "Жирона"

Для "Жироны" это второе поражение подряд на старте нового сезона Ла Лиги. В первом туре "красно-белые" проиграли "Райо Вальекано" (1:3). Команда Цыганкова и Крапивцова находится на последнем месте без набранных очков.

"Вильярреал" (6 очков) возглавляет турнирную таблицу Примеры. В первом туре "Желтая субмарина" обыграла "Реал Овьедо" (2:0).

В следующем туре "Жирона" 30 августа примет "Севилью", а "Вильярреал" днем позже на выезде сразится с "Сельтой".