"Жирона" с голом Цыганкова и Довбиком проиграла "Атлетику" в результативном матче Ла Лиги (видео)

Подопечные Мичела не сумели приблизиться к мадридскому "Реалу" в чемпионской гонке.

"Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова на выезде уступила "Атлетику" в заключительном матче 25-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на стадионе "Сан-Мамес" в Бильбао завершился со счетом 3:2 .

"Баски" вышли вперед уже на второй минуте встречи усилиями Алекса Беренгера. До перерыва у хозяев было еще несколько опасных мометов, но они не реализовали их.

На старте второго тайма каталонцы отыгрались – на 49-й минуте Цыганков удачно подставил ногу во вратарской после прострела с левого фланга штрафной от Ивана Мартина.

Для Виктора это пятый гол в этом сезоне в чемпионате Испании. Также в его активе три ассиста.

Видео гола Цыганкова

Однако "Атлетик" очень быстро ответил на пропущенный мяч, причем нанес подопечным Мичела двойной удар. Сначала на 56-й минуте дубль оформил Беренгер, а четыре минуты спустя отличился Иньяки Уильямс.

На 75-й минуте "жиронцам" удалось сократить отставание в счете до минимума – после подачи со штрафного Алейкс Гарсия выполнил скидку, а Эрик Гарсия головой переправил мяч в ворота.

Однако забить еще и избежать поражения каталонскому клубу не хватило сил. Таким образом, безвыигрышная серия "жиронцев" в Ла Лиге продлилась до трех поединков.

Отметим, что Довбик и Цыганков вышли на поле в стартовом составе "Жироны". Артем отыграл до финального свистка, а Виктора заменили на 89-й минуте.

Обзор матча "Атлетик" – "Жирона"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Жирона" (56 очков) занимает второе место в Примере и отстает от лидера чемпионата мадридского "Реала" украинского голкипера Андрея Лунина на 6 баллов. "Атлетик" (49 пунктов) находится на пятой позиции.

В следующем туре "Жирона" 26 февраля примет "Райо Вальекано". Днем ранее "Атлетик" на выезде встретится с "Бетисом".

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