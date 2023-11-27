"Жирона" с голом Цыганкова споткнулась на "Атлетике" в Ла Лиге – Довбик не играл из-за травмы (видео)

Подопечные Мичела не смогли вернуться на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

"Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика на своем поле сыграла вничью с "Атлетиком" Бильбао в заключительном матче 14-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на арене "Эстадио Мунисипаль де Монтиливи" завершился со счетом 1:1 .

Цыганков вышел в стартовом составе каталонцев, а вот Довбик даже не попал в заявку на игру. Как сообщили на клубной странице в Twitter, Артем пропустил матч из-за травмы икроножной мышцы.

В первом тайме ни одной из команд не удалось поразить ворота соперника. А после перерыва "Жирона" смогла открыть счет. На 55-й минуте Цыганков остался без опеки в штрафной "басков" и замкнул прострел с левого франга ударом низом в ближний угол.

Видео гола Цыганкова

Это третий гол для Цыганкова во всех турнирах в этом сезоне за "Жирону". Также в его активе две результативные передачи.

К сожалению, забитого мяча украинца "Жироне" оказалось мало для победы в этом матче. На 67-й минуте нападающий "Атлетика" Иньяки Уильямс сравнял счет и принес своей команде ничью.

Отметим, что Цыганков провел на поле 85 минут, после чего был заменен.

Таким образом, ничьей с "Атлетиком" оборвалась победная серия "Жироны", которая длилась шесть матчей подряд, пять из которых в чемпионате Испании.

Обзор матча "Жирона" – "Атлетик"

Подопечные Мичела не смогли вернуться на первое место в таблице Ла Лиги. Сейчас "Жирона" (35 очков) занимает вторую ступеньку, по дополнительным показателям уступая лидеру – мадридскому "Реалу" украинского голкипера Андрея Лунина.

"Атлетик" не проигрывает уже четыре поединка подряд и с 25 баллами располагается на пятом месте Примеры. Клуб из Бильбао на 6 пунктов отстает от "Барселоны", которая замыкает топ-4.

В следующем туре Ла Лиги команда Цыганкова и Довбика 2 декабря примет "Валенсию" украинского форварда Романа Яремчука. В тот же день "Атлетик" дома сыграет против "Райо Вальекано".

Читайте также:

Семь голов и удаление: "Днепр-1" разгромил "Черноморец", единолично возглавив УПЛ (видео)

Помог эффектный сейв Лунина: "Реал" разгромил соперника и сбросил "Жирону" с вершины Ла Лиги (видео)

Шикарный выстрел в "девятку": Малиновский забил дебютный гол за "Дженоа" в матче Серии А (видео)